ممتاز السيدات.. الاتحاد يكرر ثلاثية شعلة الشرقية

كرر فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات فوزه على شعلة الشرقية في الموسم الجاري، بعد أن حسم المواجهة التي جمعتهما السبت بنتيجة 3ـ2 على ملعبه في ختام الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

وأحرزت الجزائرية لينا بوساحة، وصبا توفيق، ولمار بالخضر، أهداف الاتحاد في الدقائق «1 و12 و66»، بينما جاءت ثنائية شعلة الشرقية عبر لانا فراس «28 و87».

وكان الاتحاد تفوق على شعلة الشرقية بثلاثية نظيفة في الدور الأول من الدوري.

وسجل الفريق الاتحادي انتصاره الثالث تواليًا، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر قبل خمس جولات من خط النهاية.

على الجانب الآخر، تأزمت أوضاع شعلة الشرقية متذيل الترتيب دون نقاط بعد أن تلقى الخسارة التاسعة.

وفي مباراة ثانية، استعاد فريق العلا توازنه بعد فوزه على نيوم بهدف نظيف سجلته الكاميرونية بيلا روز.

ورفع العلا رصيده إلى 10 نقاط في المركز السادس، بينما تجمد رصيد نيوم عند 4 نقاط في المركز السابع وقبل الأخير.