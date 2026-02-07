رودجرز: حزين من المستوى والنتيجة.. وافتقدنا ريتيجي

أقر الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، بعجز لاعبيه عن التحكم في مباراتهم مع الفتح، السبت، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، معبرًا عن حزنه من الأداء والنتيجة.

وفي مؤتمر صحافي تلا المباراة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، قال رودجرز: «حزين من الأداء والنتيجة. لم نستطع التحكم في النسق خلال الشوط الأول، وشعرت كأننا نلعب مباراة سلة وليس كرة قدم».

وأضاف: «قبل المباراة اللاعبون بلغوا مستوى جيدًا، لكن أمام الفتح كان علينا تحسين بعض الأمور، وافتقدنا قدرتنا على التحكم».

وتابع: «نريد اللعب بمستوى أعلى مما أظهرناه اليوم. الفريق سمح للمنافس بالهجوم على مرمانا وترك له مساحات».

وأشار الإيرلندي الشمالي إلى معاناة فريقه من نقص الحلول وتأثره بغياب المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيجي.

وأردف: «لم نصنع فرصًا حقيقية أمام مرمى الفتح، والتحكم في الخطوط كان أقل من المستوى المطلوب، وتحديدًا التواصل بين اللاعبين على أرضية الملعب».

وتحدث عن تأثير ضغط المباريات بالقول: «جدولنا ثقيل جدًا. لعبنا 10 مباريات في ظرف 30 يومًا، والآن سنخوض 5 لقاءات أخرى خلال 23 يومًا، وهذا يحتاج منا طاقة وتركيزًا أكبر».

وتعادل القادسية للمرة الخامسة في «روشن» واكتفى بالوصول إلى النقطة 44 محتلًا المركز الرابع.