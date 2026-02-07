جوميز: أوقفنا القادسية وهددنا مرماه

نوَّه البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، إلى امتلاك القادسية أسماء على أعلى مستوى، مبينًا سعادته بإيقافهم في المباراة التي جمعت الطرفين، مساء السبت، وانتهت بالتعادل 1ـ1، لحساب الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وفي مؤتمر صحافي تلا اللقاء قال جوميز: «كانت مباراة صعبة جدًا لأن القادسية فريق قوي للغاية ولديه لاعبون على أعلى مستوى».

وأضاف: «فخور بما قدمه لاعبو فريقي، واستطعنا إيقاف القادسية، ولم نكتفِ بالدفاع، بل هاجمناه أيضًا وشكلنا خطورة على مرماه».

واشتكى البرتغالي من تلاحم المباريات، مرجعًا إليه السبب في هبوط مستوى الفريق خلال الجولات الأخيرة.

وأوضح: «لعبنا 7 مباريات خلال 21 يومًا، وهذ أثر سلبًا في نسق الفريق واستنزف مجهودات اللاعبين».

ولم يحقق الفتح أي فوز في آخر 6 جولات، مكتفيًا بأربعة تعادلات مقابل خسارتين.