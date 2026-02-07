انتقل الهدّاف المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى الاتحاد بعد أن فسخ عقده مع ناديه السابق النصر، وقد صاحب ذاك الانتقال توتر كبير بين الناديين بسبب طريقة التفاوض غير المعتادة بين العملاقين، وقد شكك البعض في أن حمد الله قد اتخذ قراره بالرحيل منذ وقت مبكر بدلالة أسلوب لعبه في بعض المباريات، وكذلك طريقة إهداره لركلة جزاء أمام الاتحاد، وبعد التسجيلات التي ظهرت وسببت الكثير من التأويلات.

بعدها ازداد التوتر وانتقل إلى المدرجات وبزغت أنشودة المدرج الاتحادي «سابو ليه» بقصد أن النصر عجز عن المحافظة على اللاعب.

وبعد استحواذ صندوق الاستثمار على الأندية الأربعة جلب اللاعب العالمي كريم بنزيما للاتحاد في عام 2023، وبدأت الأزمات بين المهاجمين فكانت أزمة الرقم 9، ثم الصراع على المركز 9، وكان التوتر ظاهرًا بينهما حتى قررت إدارة الاتحاد التخلص من حمد الله في 2024، والإصغاء لمطالب البنز نهاية الموسم والتي أثمرت عن تحقيق بطولتين في الموسم التالي.

تغنى جمهور الاتحاد كثيرًا في نجمهم العالمي الذي خذلهم في هذا الموسم فابتعد الفريق عن المنافسة في الدوري، ولم يكن حضوره قويًا في آسيا، وبعد أن كانوا ينتظرون تدعيم الفريق بالفترة الشتوية تفاجؤوا برفض قائدهم اللعب معهم قبل نهاية عقده بـ 6أشهر متجهًا لمن كان يسانده في ترديد «سابو ليه».

ذهب للهلال متصدر الدوري والوحيد القادر على احتكار الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

أحضره الهلال لأنه يعرف أنه ضالته وقد أثبت ذلك مع أول مباراة.

يجب ألّا يعتب الاتحادي على حليفه الهلالي، فليست المرة الأولى، فسبقها انتقال كريري مرورًا بعبد الحميد والمالكي.

وليس الاتحاد النادي الوحيد الذي سمي بدكان الهلال.

والآن بعد أن أصبح بنزيما معشوق الجماهير الزرقاء هل تردد «سابو ليه» في أول لقاء ضد الاتحاد؟.

أخيرًا وبالمقارنة بين صفقتي بنزيما والحمدان تذكرت ما يردده تجار الإبل قديمًا:

«أبرك الشروات من صبح يحتلب

واقشر الشروات من صبح يطلى».