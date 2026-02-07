كاراسكو يمدّد

مدَّد الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم، عقده مع «الليث» عامًا إضافيًّا، وفق بريد رسمي، أرسله اللاعب إلى ناديه، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يتضمَّن عقد اللاعب، الذي ينتهي الصيف المقبل، بندًا ينصُّ على تمديده تلقائيًّا عامًا إضافيًّا في حال خوضه أكثر من 50% من مباريات موسمه الأخير، وهو ما تم، مع حصوله على راتب، يصل إلى 14 مليون دولار «راتبه الحالي نفسه». ويُنتَظر أن يدفع برنامج الاستقطاب راتب البلجيكي العام المقبل.

وتُصرف رواتب كاراسكو حاليًّا عن طريق لجنة الاستقطاب التابعة لرابطة دوري المحترفين، وليس من خزينة النادي العاصمي، وتقدَّر قيمتها سنويًّا، حسبَ المصادر، بنحو 14 مليونًا.

وانضم اللاعب إلى الشباب صيف 2023 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتدُّ ثلاثة أعوام.

وبقميص «الليث»، لعب الجناح، البالغ من العمر 32 عامًا، 64 مباراةً، وسجَّل 22 هدفًا، وصنع 16.