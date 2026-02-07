«جوهرة الاتحاد».. مباراتان و3 أهداف في 24 ساعة

سطع نجم لمار محمد، لاعبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات، بعد أن أسهمت في فوز فريقها عبر تسجيل ثلاثة أهدافٍ خلال 24 ساعةً في مسابقتين مختلفتين.

وأسهمت لمار في انتصار ناشئات الاتحاد بـ «ديربي جدة» على الأهلي، الجمعة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز بإحرازها الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و87، ليحسم فريقها المواجهة 4ـ1.

وعادت اللاعبة، البالغة 17 عامًا، لتقود سيدات الاتحاد إلى الفوز على شعلة الشرقية، السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز بتعزيز تقدم فريقها عبر الهدف الثالث عند الدقيقة 66 من زمن المباراة.

وتُمثِّل اللاعبة الشابة فريق سيدات الاتحاد للموسم الثاني على التوالي، كما لعبت مع المنتخب السعودي للشابات في المشاركة الأولى والتاريخية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا للشابات 2026.