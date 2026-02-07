دورة ألعاب غرب آسيا.. البارالمبية السعودية تحصد 80 ميدالية

أنهى فريق السعودية المشارك في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة، التي استضافتها مسقط العاصمة العمانية على مدار ستة أيامٍ، مشاركته بالحصول على 80 ميداليةً متنوعةً بواقع 37 ذهبيةً، و32 فضيةً، و11 برونزيةً عقب تحقيق فريق كرة الهدف والدرَّاجات ذهبيتين، وفضية، وبرونزية في ختام منافسات الدورة، وحلوله في المركز الثاني بجدول الترتيب العام للدورة.

وفي كرة الهدف، انتزع فريق السعودية الميدالية الذهبية للمسابقة، وجاء المنتخب العماني ثانيًا، والعراقي ثالثًا.

وفي منافسات سباق الفردي العام للدرَّاجات، حقق عباس الهاشم ذهبية تصنيف «C1»، ونال محمد المري فضية تصنيف «C1».

أمَّا في كرة السلة للكراسي المتحركة، فحقق فريق السعودية الميدالية البرونزية عقب فوزه على المنتخب البحريني 49ـ40.



وحصل فريق السعودية لألعاب القوى البارالمبية على نصيب الأسد من الميداليات بنيله 43 ميداليةً، هي 21 ذهبيةً، و17 فضيةً، وخمس برونزياتٍ، وجاءت السباحة ثانيًا بتسع ميدالياتٍ بواقع أربع ذهبياتٍ، وثلاث فضياتٍ، وبرونزيتين، تلتها البوتشيا بست ميدالياتٍ، هي أربع ذهبيات، وفضيتان، ثم الريشة الطائرة بست ميدالياتٍ بواقع ثلاث ذهبياتٍ، وفضيتين، وبرونزية، فالدرَّاجات بخمس ميدالياتٍ، هي ثلاث ذهبياتٍ، وفضيتان، وكرة الطاولة بثماني ميدالياتٍ بواقع ذهبيةٍ، وخمس فضياتٍ، برونزيتين، وكرة الهدف بذهبيةٍ، ورفع الأثقال بفضيةٍ، وكرة السلة على الكراسي المتحركة ببرونزيةٍ.