برينتفورد يقلبها على نيوكاسل.. وفيلا يتعثر بالتعادل

فرَّط فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم في تقدُّمه، السبت، ليخرج خاسرًا 2ـ3 أمام ضيفه برينتفورد، ضمن الجولة الـ 25 من الدوري الممتاز. وفي باقي مباريات الجولة، تعادل أستون فيلا وبورنموث 1ـ1، وتغلَّب إيفرتون 2ـ1 على فولهام، فيما حسَّن وست هام موقفه في صراع القاع بانتصاره على مضيفه بيرنلي 2ـ0.

وفي المباراة الأولى، افتتح نيوكاسل التسجيل عبر الهولندي ستيف بوتمان في الدقيقة 24 من كرةٍ عرضيةٍ، جاءته من ركلةٍ ركنيةٍ، نفذها البرازيلي برونو جيمارايش، لكنَّ برينتفورد ردَّ بهدف التعادل «37» برأسيةٍ من الألماني فيتالي يانيلت بعد عرضيةٍ من دانجو واتارا.

وقبل نهاية الشوط الأول بثوانٍ، استقبلت شباك نيوكاسل هدفًا جديدًا من ركلة جزاءٍ، نفذها بنجاحٍ لبرينتفورد البرازيلي إيجور تياجو. وبالطريقة نفسها، أدرك جيمارايش التعادل لنيوكاسل «79».

لكنَّ هذا التعادل لم يدم سوى ست دقائق، إذ نجح برينتفورد في التقدم من جديدٍ بعد أن استغل واتارا تمريرة الدنماركي ماتياس ينسن التي وضعته في مواجهة الحارس، ليسدِّد كرةً أرضيةً قويةً في الشباك معلنًا عن الهدف الثالث.

وبهذه النتيجة، تجمَّد رصيد نيوكاسل عند 33 نقطةً في المركز الـ 12، علمًا أن الفريق لم يفز في الدوري منذ 7 يناير الماضي عندما تغلَّب على ليدز يونايتد 4ـ3.

أمَّا برينتفورد، فواصل التقدم في جدول البطولة ببلوغه المركز السابع بـ 39 نقطةً.

وخسر أستون فيلا، ثالث الترتيب، نقطتين ثمينتين في صراع المركز الثاني مع مانشستر سيتي بتعادله 1ـ1 مع مضيفه بورنموث، ليتسع الفارق الذي يفصله عن أرسنال المتصدر إلى تسع نقاطٍ، ويهدر فرصة التقدم للمركز الثاني مؤقتًا قبل مواجهة مانشستر سيتي وليفربول، الأحد.

وتقدَّم فيلا في الدقيقة 22 عندما مرَّر مورجان روجرز الكرة إلى جادون سانشو الذي أطلق تسديدةً قويةً في الشباك، لكنَّ بورنموث حقق التعادل للمرة العاشرة في الدوري الموسم الجاري بعد أن سجل البرازيلي الشاب رايان هدفه الأول في كرة القدم الإنجليزية.

وحسم وست هام صراع القاع مع مضيفه بيرنلي 2ـ0 رافعًا رصيده إلى 23 نقطةً في المركز الـ 18 مقابل 15 لبيرنلي.

وحسم فريق «الهامرز» الفوز في الشوط الأول عبر الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 13، وفالنتين كاستيلانوس، لاعب الوسط الأرجنتيني «26».

وقلبَ إيفرتون النتيجة على مضيفه فولهام، وفاز عليه 2ـ1 بعد تأخره بهدف المدافع الأوكراني فيتالي ميكولينكو في الدقيقة 18 بالخطأ في مرماه، إذ أحرز الإنجليزي كيرنان ديوسبري هال، لاعب الوسط، الهدف الأول «76»، بينما تسبَّب الحارس الألماني بيرند لينو بالثاني بالخطأ في مرماه «83». ورفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطةً في المركز الثامن، مقابل 34 لفولهام عاشرًا.