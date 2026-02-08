الجليدان.. إصابة في عضلة الفخذ

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة أحمد الجليدان، ظهير أيمن فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى، وفق ما نشره النادي الجدَّاوي، السبت، عبر منصة «إكس».

وأشار الاتحاد إلى بدء اللاعب الخضوع لبرنامج التأهيل العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وتعرَّض الظهير لهذه الإصابة خلال مباراة الفريق مع النصر، الجمعة، لحساب الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي.

وغادر الجليدان الملعب في الدقيقة 73 متأثرًا بإصابته، ودخل مكانه زميله محمد برناوي عبر تبديلٍ اضطراري.

وتسبَّب البديل في ركلة جزاءٍ، سجَّل منها النصر الهدف الأول، قبل إضافة الفريق العاصمي هدفًا آخرَ خلال الوقت بدل الضائع، ليفوز بالمباراة 2ـ0.

وفي سياقٍ متصلٍ، كشف الاتحاد عن خضوع الجناح البرتغالي روجر فيرنانديش، والمدافع أحمد شراحيلي، والظهير مهند الشنقيطي، والجناح الفرنسي موسى ديابي للعلاج من إصاباتٍ، وصفها بالطفيفة.

وأفاد بمواصلة الجهاز الطبي متابعة حالة فيصل الغامدي، لاعب الوسط، وزملائه صالح الشهري، رأس الحربة، وسعد الموسى، قلب الدفاع، والجناح الهولندي ستيفن بيرجوين في إطار برامجهم العلاجية والتأهيلية.

ومن بين هذه الأسماء الثمانية، لم يظهر في القائمة أمام النصر سوى الشنقيطي وديابي، وخرج الأول قبل بداية الشوط الثاني، فيما أكمل الآخر المباراة حتى نهايتها.

ويتأهب الاتحاد لمواجهة الغرافة القطري في جدة، الثلاثاء المقبل، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.