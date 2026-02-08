ممتاز الطائرة.. الهلال والعلا يكسبان الخويلدية والابتسام

تواصلت منافسات الدوري السعودي الممتاز للكرة الطائرة، السبت، حيث جرت مباراتان ضمن الجولة العاشرة في الرياض والقطيف.

وصعد فريق الهلال الأول للكرة الطائرة إلى صدارة جدول الترتيب بعد انتصاره على نظيره الخويلدية 3ـ0 في المواجهة التي جرت على ملعب صالة نادي الهلال في الرياض.

وفي المباراة الثانية، تغلَّب العلا على الابتسام 3ـ0 على ملعب صالة الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف.

بذلك، رفع الهلال رصيده إلى 25 نقطةً في المركز الأول، مستفيدًا من تأجيل مباراة الأهلي، الوصيف بـ 24 نقطةً، أمام الفتح، فيما تجمَّدت نقاط الخويلدية عند خمسٍ في المركز السابع.

ورفع العلا رصيده إلى 20 نقطةً مع بقائه في المركز الرابع خلف الاتحاد، الثالث بـ 18 نقطةً، مستغلًّا تأجيل مباراة الأخير أمام النصر بسبب مشاركته الخارجية.