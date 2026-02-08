بالقاتل.. نابولي يخطف نقاط جنوى

سجل المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند هدفًا من ركلة جزاءٍ في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليخطف الفوز 3ـ2 لفريق نابولي الأول لكرة القدم على جنوى، السبت، ضمن الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 49 نقطةً بالمركز الثالث، لكنَّه لا يزال يتأخر بست نقاطٍ عن المتصدر إنتر ميلان، ويأتي بنقطةٍ واحدةٍ خلف ميلان الثاني، وللاثنين مباراةٌ مؤجَّلةٌ. ويحلُّ إنتر ضيفًا على ساسوولو، الأحد، فيما يواجه ميلان ضيفه كومو، الأربعاء.

وبدأت المباراة بمراجعة تقنية الفيديو المساعد التي سمحت لجنوى بالتقدم مبكرًا من خلال ركلة جزاءٍ، نفذها روسلان مالينوفسكي في الدقيقة 3، لكنْ نابولي استعاد سريعًا زمام الأمور في أقل من دقيقتين، بدايةً عبر الدنماركي هويلوند الذي أدرك التعادل «20» بعد أن سمحت تمريرة فيرجارا المتقنة للإسكتلندي سكوت مكتوميناي بإيجاد مساحةٍ ليطلق تسديدةً قويةً، لم يتمكَّن الحارس جاستن بيجلو من التصدي لها تمامًا، لتصل إلى هويلوند الذي سدَّد مرةً ثانية، لكنْ في الشباك.

وعزَّز مكتوميناي تقدم نابولي بتسديدةٍ قويةٍ بالقدم اليمنى من مسافةٍ تزيد عن 20 مترًا، دخلت الشباك «22».

وكاد الشوط الثاني أن يكون مكلفًا لنابولي، فبعد خطأ دفاعي، عادلَ لورينزو كولومبو النتيجة في الدقيقة 57، كما أن حامل اللقب أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي خوان خيزوس لحصوله على بطاقةٍ صفراء ثانية «76».

لكنَّ خطأ، ارتكبه البديل الإيفواري ماكسويل كورنيه، لاعب ليون الفرنسي السابق، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، منح نابولي الفوز بفضل ركلة جزاءٍ، نفذها هويلوند مسجلًا هدف فريقه الثاني والثامن له الموسم الجاري.

واعتقد فيورنتينا، المهدَّد بالهبوط، أنه فعل الأصعب بعد أن قلب تأخره أمام مضيفه تورينو بهدف تشيزاري كاسادي في الدقيقة 26 بتسجيل هدفين في غضون ست دقائق في الشوط الثاني عبر مانور سولومون «51»، ومويس كين العائد من الإصابة «57».

لكنَّ تورينو خطف نقطةً ثمينةً في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عندما هزَّ التشيلي جييرمو ماريبان شباك الفريق المضيف.

ورفع تورينو رصيده إلى 27 نقطةً في المركز الـ 13، فيما فشل «لا فيولا» في العودة إلى سكة الانتصارات بعد خسارتين أمام كالياري ونابولي بالنتيجة ذاتها 1ـ2، ليكتفي بـ 18 نقطةً في المركز الـ 18.