هامبورج يستعيد الانتصارات.. وليفركوزن يتعثر بالتعادل

حقق فريق هامبورج الأول لكرة القدم انتصاره الأول بعد ست مبارياتٍ بتغلُّبه على مضيفه هايدنهايم 2ـ0، السبت، ضمن الجولة الـ 21 من الدوري الألماني.

وافتتح الغاني رانسفورد يبواه كونيجسدورفر التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ثم أكد الفريق تفوقه بإضافة الثاني «78» عبر الفرنسي ريان فيليب.

والفوز رفع رصيد هامبورج إلى 22 نقطةً في المركز الـ 11، بينما بقي هايدنهايم في المركز الأخير بـ 13.

وسقط شتوتجارت أمام مضيفه سانت باولي بهدفَي اليوناني مانوليس سالياكاس في الدقيقة 35، واللوكسمبورجي دانيل سيناني «55» من ركلة جزاءٍ، مقابل هدفٍ للبديل جيمي ليفلينج «90».

وهذه الخسارة الأولى لشتوتجارت بعد أربعة انتصاراتٍ متتاليةٍ في مختلف المسابقات، ليتجمَّد رصيده عند 39 نقطةً في المركز الرابع.

واكتفى باير ليفركوزن بالتعادل مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 1ـ1، ليرفعا رصيدهما إلى 36 و22 نقطةً تواليًا.

وسجل يانيك إينجلهارت في الدقيقة 10 هدفًا لأصحاب الأرض، وعادلَ فيليب ساندر بالخطأ في مرماه «44».

وتأتي هذه النتيجة لتُعطِّل مسيرة ليفركوزن في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد أداءٍ باهتٍ في شوط المباراة الأول، ما أوقف سلسلة انتصارات الفريق المتتالية في مواجهاته السابقة على ملعب «بوروسيا بارك».

وتنفَّس ماينز الصعداء بفوزٍ ثالثٍ تواليًا، أخرجه من المراكز المهددة بالهبوط بقيادة نديم أميري الذي سجل هدفَي الفوز من ركلتَي جزاءٍ على الضيف أوجسبورج.

ورفع ماينز رصيده إلى 21 نقطةً بفارق نقطتين فقط عن فيردر بريمن الـ 16، الذي تلقَّى خسارته السابعة في سلسلةٍ من 11 مباراةً متتاليةً دون فوزٍ، وتحديدًا أمام مضيفه فرايبورج 0ـ1.

ونجح فرايبورج بعشرة لاعبين، بعد طرد السويسري يوهان مانزامبي «52»، في الفوز على ضيفه بريمن بهدفٍ، سجله يان نيكلاس بيستي في الدقيقة 13.

والفوز رفع رصيد فرايبورج إلى 30 نقطةً في المركز السابع، بينما توقف رصيد بريمن عند 19 نقطةً في المركز الثالث من القاع.