كونتي: نابولي لا يعرف الاستسلام

أعرب أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الأول لكرة القدم، عن إحباطه الشديد من حجم الإصابات التي وصفها بـ «غير المعقولة» التي ضربت صفوف فريقه، مثنيًا في الوقت ذاته على الروح التي أظهرها لاعبوه في الطريق نحو الفوز القاتل على ملعب جنوى 3ـ2 على الرغم من النقص العددي.

وكشف كونتي عن تفاصيل إصابة سكوت مكتوميناي، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه، في تصريحاتٍ صحافيةٍ عقب المباراة بالقول: «يعاني مكتوميناي من هذه المشكلة منذ بداية العام. هو يمر بحالةٍ من الالتهاب في الأوتار، ويشعر بالألم بين الحين والآخر، ما يضطره للعب بنسقٍ منخفضٍ. كان في إمكانه الاستمرار، لكنَّه لاعبٌ أفضِّل أن يكون متاحًا بنسبة 100% بدلًا من اتخاذ مخاطراتٍ غبيةٍ».

وأضاف: «أعتقد أن الفوز يتجاوز ما قدَّمناه في الملعب. لقد منحنا هدفين لجنوى بوصفهما هديةً، ولم يكن من السهل العودة بعد ذلك. لقد فعلنا هذا الأمر، ثم واجهنا عقبةً أخرى متمثِّلةً في البطاقة الحمراء، لكنَّنا لم نتوقَّف أبدًا عن الضغط، ومحاولة تحقيق الفوز».

وتابع كونتي: «هذا يُظهِر أن الفريق لا يستسلم أبدًا. في كل أسبوعٍ هناك عقبةٌ جديدةٌ، وقد كنت فضوليًّا لرؤية كيف سيكون رد فعل الفريق في غياب جوفاني دي لورينزو الذي يُعدُّ شخصيةً مهمةً للغاية بجودته وشخصيته، وحقًّا رأيت استجابةً قويةً من الجميع».

واستطرد: «هؤلاء الشباب يتجاوزون كل شيءٍ بقلبٍ نقي. كان عليَّ اتخاذ بعض القرارات في اللحظة الحاسمة، وبكل أمانةٍ، كانت مباراةً، استحققنا الفوز فيها. مع ذلك أهنِّئ جنوى والمدرب دانييلي دي روسي، فهذا فريقٌ لن يواجه مشكلاتٍ في البقاء بالدوري. الأجواء في ملعب لويجي فيراريس كانت تشبه الدوري الإنجليزي الممتاز».