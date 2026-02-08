الأهلي يبلغ ربع النهائي.. والجيش يقترب

حجز فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم مقعده في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الرغم من تعادله مع مضيفه شبيبة القبائل الجزائري سلبًا، مساء السبت، مستفيدًا من فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز التنزاني بهدفٍ، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

ونجح الأهلي، الساعي إلى اللقب القاري الـ 13، وتعزيز رقمه القياسي، في بلوغ دور الثمانية بنقطة التعادل السلبي مع شبيبة القبائل على ملعب حسين آيت أحمد في مدينة تيزي أوزو.

ورفع العملاق القاهري رصيده إلى تسع نقاطٍ في صدارة المجموعة الثانية أمام الجيش الملكي المغربي، الثاني برصيد ثماني نقاطٍ، وجاء يانج أفريكانز ثالثًا بخمس نقاطٍ، فيما ودَّع شبيبة القبائل المنافسات ومعه أربع نقاطٍ فقط.

وعلى الملعب الأولمبي في الرباط، العاصمة المغربية، اقترب الجيش الملكي من بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى منذ أعوامٍ طويلةٍ بفضل هدفٍ، هزم به يانج أفريكانز.

وبعد شوطٍ أوَّلَ سلبي، نشط الفريق التنزاني، وهدَّد شباك الحارس المخضرم أحمد رضا التكناوتي الذي تألَّق في الذود عن مرماه، كما ارتطمت تسديدة برنس دوبي بالقائم «76».

وفي الدقيقة 85، أنهى أنس باش معاناة الفريق المغربي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد عندما روَّض الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدَّدها قويةً في المرمى.

ونال الجيش دفعةً كبيرةً قبل الجولة الأخيرة التي سيواجه فيها الأهلي على ملعبه.

وكان نهضة بركان المغربي تعرَّض السبت لخسارةٍ ثانيةٍ على التوالي بهدفين نظيفين أمام مضيفه باور ديناموس الزامبي، ما يُهدِّد حظوظه.

وتجمَّد رصيد الفريق البرتقالي عند سبع نقاطٍ محافظًا على وصافته المجموعة الأولى التي يتصدرها بيراميدز المصري، حامل اللقب، بعشر نقاطٍ.

أمَّا الفريق الزامبي، فرفع رصيده إلى سبع نقاطٍ أيضًا، وبقي ثالثًا، ويأتي ريفرز يونايتد النيجيري أخيرًا بنقطةٍ واحدةٍ.

ويلتقي، الأحد، بيراميدز نظيره ريفرز، ويكفي الفريق المصري التعادل ليحسم تأهله إلى دور الثمانية. وكان نهضة بركان خسر في الجولة الماضية بثلاثيةٍ أمام بيراميدز.