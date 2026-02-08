دي روسي: كرة القدم المعروفة لم تعد موجودة

انتقد دانييلي دي روسي، مدرب فريق جنوى الإيطالي الأول لكرة القدم، الأساليب الحديثة في التحكيم بعد خسارة فريقه أمام نابولي 2ـ3، وهي الثانية تواليًا، وجاءت في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاءٍ.

وقال دي روسي عقب المباراة في تصريحاتٍ، نقلتها منصة «دازن»: «لم أعد أعرف ماذا أقول. لقد تحدَّثت الأسبوع الماضي بالفعل عن ركلات الجزاء. لم يعد أحدٌ منا يعرف ما هو الخطأ الواضح، ولم نعد نعرف إذا ما كان علينا أن ندوس على قدمٍ، أو نتجاهلها فقط».

وأضاف: «كرة القدم التي لعبتها لم تعد موجودةً. يجب أن أقول للاعبين أن يحتفظوا بأيديهم خلف ظهورهم، ويتجنَّبوا أي انزلاقاتٍ أيضًا. لا أعرف ما هذه الرياضة التي أدرِّب فيها».

وبخسارته أمام نابولي، بات جنوى يحتل المركز الـ 16 برصيد 23 نقطةً، أمَّا نابولي، فأصبح لديه 49 نقطةً في المركز الثالث.