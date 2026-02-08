ليون يكسب نانت.. ويخسر إندريك.. بريست يستعيد التوازن

صعد فريق ليون الأول لكرة القدم إلى المركز الثالث مؤقتًا على حساب مرسيليا بعد فوزه، السبت، على مضيفه نانت بهدفٍ، سجله التشيكي بافيل سولتس في الدقيقة 25 ضمن الجولة الـ 21 للدوري الفرنسي.

وشهدت المباراة طرد المهاجم البرازيلي إندريك في الدقيقة 61 في رابع ظهورٍ له مع ليون بالدوري بعد قدومه من ريال مدريد الإسباني معارًا. وكان اللاعب سجل ثلاثيةً في الدوري، إضافةً إلى هدفين في الكأس.

ورفع ليون رصيده إلى 42 نقطةً في المركز الثالث، فيما تجمَّدت نقاط نانت عند 14 في المركز الـ 16.

واستعاد بريست توازنه بعد خسارتين، وتعادلٍ بفوزه على ضيفه لوريان 2ـ0 عبر ريمي لابو لاسكاري في الدقيقة 50، ولودوفيك أجورك «77».

ورفع بريست، الذي يخوض مباراتين صعبتين مقبلتين أمام ليل ومرسيليا، رصيده إلى 26 نقطةً، مقابل 28 للوريان، الذي انتهت سلسلة اللاهزيمة لديه بعد 12 مباراةً.