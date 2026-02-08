أندرسون يخطف جائزة أفضل مخرج

فاز الأمريكي بول توماس أندرسون، مخرج فيلم «وان باتل أفتر أناذر»، بالجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين في لوس أنجليس، الأحد، ما عزز مكانة فيلمه كمرشح قوي لنيل «الأوسكار».

وفاز أندرسون الذي تدور أحداث فيلمه حول ثوري سابق يحاول حماية ابنته المراهقة عندما يعود الماضي ليطارده، بجائزة الفيلم الروائي الطويل، وهي جائزة تُعد مؤشرًا رئيسًا للاتجاهات المتوقعة خلال حفل توزيع جوائز «الأوسكار» الذي يتوج موسم جوائز هوليوود.

وقال أندرسون لدى تسلمه الجائزة أثناء حفل نظم في بيفرلي هيلز «إنه شرف عظيم بالنسبة لي أن أُمنح هذه الجائزة».

وأضاف «سنتلقفها بالحب الذي تُسلّم إلينا فيه مع التقدير لجميع رفاقنا الموجودين في هذه القاعة».

ويصوّر الفيلم الذي يؤدي دور البطولة فيه النجم ليوناردو دي كابريو، أمريكا في زمن غير محدّد حيث يتآمر العنصريون خلف الكواليس، وتجتاح عمليات دهم تستهدف الهجرة السكان فيما ترفع جماعات ثورية السلاح.

وحصل الفيلم في يناير على تقدير في حفل توزيع جوائز اختيار النقادCritics' Choice Awards ونال الحصة الأكبر من جوائز «جولدن جلوب».

وسيدخل فيلم «وان باتل أفتر أناذر» حفل توزيع جوائز «الأوسكار» مع ثاني أكبر عدد من الترشيحات والتي بلغ عددها 13.