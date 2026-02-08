ليفربول يرفع شعار الثأر في وجه السيتي

يسعى فريق ليفربول الأول لكرة القدم سادس الترتيب إلى الثأر حين يواجه مانشستر سيتي ​صاحب المركز الثاني في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، الأحد، بعد خسارته 0ـ3 أمامه في نوفمبر الماضي.

ويميل التاريخ إلى ليفربول بعد أن خرج منتصرًا في 23 مباراة من أصل 57 في الدوري، انتهت منها 21 بالخسارة و13 بهزيمته.

ويدخل حامل اللقب المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه العريض 4ـ1 على نيوكاسل يونايتد، بينما أهدر السيتي نقطتين أمام توتنام هوتسبير، صاحب المركز الرابع عشر، ‌بعدما فرط ‌في تقدمه بهدفين لتنتهي المباراة بالتعادل ‌2ـ⁠2.

ويحتل ليفربول المركز ‍السادس في الدوري الممتاز برصيد 39 نقطة من 24 مباراة.

ويعود آخر فوز للسيتي في معقل ليفربول منذ عام 2003 إلى 2021، عندما خاض المباراة أمام ملعب خال من المشجعين جراء جائحة كورونا.

ولا يبدو أن عروض فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا خارج الديار تبعث عن ثقة بإمكانية إنهاء هذه السلسلة المريرة، الأحد.

وفي وقت يملك السيتي سجلًا ناصعًا على أرضه، فإن فارق النقاط الست عن أرسنال يأتي على وجه الخصوص، جراء الفجوة في أداء الفريقين خارج ملعبهما.

على الرغم من ذلك، أبدى المدرب الهولندي آرني سلوت لليفربول خشيته من تشكيلة السيتي التي ألحقت بفريقه هزيمة ثقيلة بثلاثية نظيفة في الجولة الحادية عشرة.