حقوق الملكية تلاحق رياضيي الأولمبياد

اضطر الروسي بيتر جومينيك، المشارك كرياضي محايد في منافسات التزلج الفني في أولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي، إلى تغيير موسيقى برنامجه القصير قبل يومين فقط من انطلاق منافسات الرجال بسبب قضايا حقوق الملكية الفكرية.

ووجد جومينيك نفسه مضطرًا للتخلي عن موسيقى فيلم «برفيوم» لعدم حصوله على التصاريح اللازمة، كما فشل في استعادة موسيقى الموسم الماضي من فيلم «دون» لضيق الوقت، ليستقر في النهاية على مقطوعة «فالتز 1805» للملحن إدجار هاكوبيان بعد نيل الموافقة عليها.

ولم يكن جومينيك الوحيد الذي واجه هذه الأزمة، فقد سبقه المتزلج الإسباني توماس لورينك جوارينو ساباتي الذي كاد أن يفقد برنامجه المستوحى من فيلم «مينيونز» لولا حصوله في اللحظات الأخيرة على موافقات بديلة، وكذلك البلجيكية لونا هيندريكس التي استبدلت أغنية لسيلين ديون بأخرى تضمن حقوق استخدامها.

وتأتي هذه الوقائع لتسلط الضوء على تفاقم مشكلة حقوق النشر في منافسات التزلج الفني منذ سمح الاتحاد الدولي باستخدام الأغاني المصحوبة بكلمات في عام 2014، ما وضع الرياضيين في مواجهة مباشرة مع شركات الإنتاج والفنانين الرافضين لاستخدام أعمالهم دون إذن مسبق.