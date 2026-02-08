300 ألف إضافة قبل إصدار «Knight’s Path»

وصلت لعبة «Knight’s Path» إلى 300 ألف إضافة عبر قائمة الأمنيات، قبل إصدارها رسميًا منتصف 2026 على أجهزة الـPC في متجر Steam.

وتدرج اللعبة ضمن ألعاب «الأكشن» وتقمص أدوار «Action RPG» مستقلة، إضافة إلى تركيزها على الواقعية التاريخية والقتال.

وتدور أحداث اللعبة في عالم خيالي واقعي مستوحى من «الإمبراطورية الرومانية»، وتُلعب بشخصية «ألريك» الشاب النبيل، الذي يُحاول استعادة مكانته، وبناء حياته من الصفر بعد فقدان كل شيء.

وتُعد «Knight’s Path» مزيجًا بين ألعاب مثل Kingdom Come: Deliverance و Gothic، وتم تطويرها باستخدام محرك Unreal Engine 5 لتقديم رسومات، وتفاصيل دقيقة.

تتوفر اللعبة حين إصدارها على أجهزة الكمبيوتر الشخصي، مع احتمالية إصدارها مستقبًلا على أجهزة PlayStation و Xbox.