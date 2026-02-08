سقوط مروّع يبدد أحلام ليندساي

خرجت الأمريكية ليندساي فون، خالية الوفاض من سباق الانحدار، الأحد، في أولمبياد ميلانوـ كورتينا، بعد سقوطها المروّع، خلال انطلاقها بأمتار قليلة في النهائي.

وكانت ابنة الـ41 عامًا تمني النفس بإحراز ميداليتها الأولمبية الرابعة، على الرغم من تعرضها لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبتها اليسرى قبل أكثر من أسبوع بقليل.

وصرخت ليندساي من شدّة الألم بعد سقوطها، قبل أن تُكمل حتى الجزء الأول من المسار، فيما التف طاقمها الطبي حولها وهي مطروحة على المنحدر.

وارتطم وجه الأمريكية بالثلج بعد 13 ثانية فقط على انطلاقها، قبل أن تتدحرج على المنحدر مع بقاء زلاجاتيها مثبتتين بقدميها، وهو ما قد يكون سببًا في إلحاق ضرر أكبر بركبتها اليسرى، وبعد انتظار، نُقِلت عبر الطوافة وسط تصفيق من الجماهير في المدرجات.

وأمسكت بريزي جونسون، زميلة ليندساي، وبطلة العالم، وجهها مصدومة وهي تجلس على كرسي المتصدرة بفارق 0.04 ثانية عن الألمانية إيما أيخر.

وعن 41 عامًا و113 يومًا، خاضت ليندساي مغامرة استثنائية تتمثل بمحاولة استعادة اللقب الأولمبي في الانحدار بعد 16 عامًا على تتويجها فيه في فانكوفر 2010، وبعد عودة الموسم الماضي عقب ستة أعوام من الاعتزال.

وأصبح هذا التحدي أكثر جنونًا بعد الإصابة الجديدة التي تعرضت لها في سباق الانحدار في كرانس-مونتانا قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبت ليندساي إلا وأن تشارك في خامس ألعاب أولمبية لها، وحققت نتائج واعدة في التدريبات الرسمية، خصوصًا حصة، السبت، التي أنهتها في المركز الثالث.