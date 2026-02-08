«ثمانية» تعتذر إلى النصراويين

اعتذرت قناة «ثمانية»، الناقل الحصري لمسابقات الكرة السعودية دوري «روشن»، وكأس الملك، ودوري «يلو»، إلى نادي النصر وجماهيره، بعد تداول مقطع من برنامج «قابل للنشر» في حلقته الأخيرة المنشورة، مؤكدة أنه تضمّن إساءة غير مقصودة.

وقالت القناة في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»: «إشارةً للفيديو المتداول في منصات التواصل الاجتماعي من برنامج «قابل للنشر» والذي ظهر في الحلقة الأخيرة، نعتذر لنادي النصر وجماهيره العريضة وكل من أساء له المقطع المذكور».

وأضاف البيان: «إضافةً لحذف الجزئية المذكورة من الحلقة مباشرة، اتخذنا إجراءات داخلية على مستوى فرق المراجعة والتحرير لضمان عدم تكرار هذه الأخطاء مستقبلًا. وعليه، نوضح أننا علّقنا نشر البرنامج لإعادة النظر فيه».

وختمت القناة بيانها بالتأكيد: «مهمتنا كما هي، صناعة تجربة رياضية سعودية أصيلة ومتزنة، تليق بحجم دورينا وجماهيريته، وتوازي طموحنا جميعًا. وأنتم الجزء الأهم في هذه الرحلة الطويلة، فشكرًا لحرصكم وتنبيهكم».

وفي سياق متصل، قدّم سري الخالد، مقدم البرنامج، اعتذاره هو الآخر إلى جماهير النصر، مؤكدًا أن ما ورد في الحلقة لم يكن مقصودًا وأنه جاء في سياق «نكتة لم يوفق في طرحها».

وكان الخالد ذكر في البرنامج معلقًا على غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو «زعلان زي الشغالة قبل رمضان».