النصر.. رونالدو يعود وأزمة في الحراسة

قاد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم، التدريبات الجماعية، الأحد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وكشف المصدر عن أن مشاركة الأسطورة البرتغالية في مباراة أركاداج التركمانستاني، الأربعاء المقبل، على ملعب أشجابات في عشق أباد بدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 لم تحدد بعد.

وكان النجم البرتغالي، البالغ من العمر 41 عامًا، غاب عن مواجهتي فريقه أمام الرياض والاتحاد، وسط تقارير تفيد باعتراضه على تدني دعم النصر بالصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثلاثي عبد الرحمن العتيبي ومروان محمد وخالد الدوسري، حراس فريق درجة الشباب، بسبب وجود نواف العقيدي وراغد النجار في العيادة، وإجراء البرازيلي بينتو الحارس الأساسي تدريبًا استشفائيًا مع بقية الأسماء التي شاركت أمام الاتحاد، ضمن الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، الجمعة الماضي، والتي انتهت للقطب العاصمي 2ـ0.

وقرر البرتغالي جيسوس حضور مباراة فريق النصر تحت 21 عامًا، الأحد، أمام الوحدة ضمن دوري «جوي» لمشاهدة الثنائي مبارك البوعينين حارس، والعراقي حيدر عبد الكريم قبل إعلان قائمة الأسماء النهائية المشاركة في المهمة الآسيوية.

وتغادر بعثة فريق النصر إلى تركمانستان على طائرة خاصة، الثلاثاء المقبل، لمواجهة أركاداج.

ويتصدر النصر المجموعة الرابعة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات دون أي خسارة أو تعادل.