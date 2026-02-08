إصابة خطيرة تهدد صفقة ليفربول

تعرض جيريمي جاكيه، صفقة فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم الجديدة، ولاعب فريق رين الفرنسي الحالي، إلى إصابة خطيرة في الكتف، خلال لقاء لانس، ما أثار الشكوك حول جاهزيته قبل الانتقال إلى «أنفيلد».

وسقط ‌جاكيه سقوطًا خطيرًا في الشوط الثاني من المباراة، وبدا عليه الألم الشديد أثناء مغادرته الملعب.

وقال حبيب بييه، مدرب رين للصحافيين بعد المباراة : «أصيب جيريمي في كتفه، سنرى ما سيحدث، لكن إصابته خطيرة فعلًا».

ووافق ليفربول الإثنين الماضي، على ضم جاكيه مقابل 60 ​مليون جنيه إسترليني «80 مليون دولار»، لكن المدافع البالغ من ⁠العمر 20 عامًا سيبقى في صفوف رين حتى نهاية الموسم الجاري.

ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز السادس مؤقتًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، مساء الأحد، في ظل غياب أربعة مدافعين هم جيوفاني ليوني، وجو جوميز، وجيريمي فريمبونج، وكونور برادلي بسبب ‌الإصابات.