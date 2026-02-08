إيلينيخينا وكيلر يدخلان اهتمامات كونسيساو

ضم البرتغالي سيرجي كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، للمرة الأولى الثنائي الجديد الفرنسي جورج إيلينيخينا، والكاميروني ستيفان كيلر إلى قائمته استعدادًا لمواجهة الغرافة القطري، الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن المهاجم المغربي يوسف النصيري الذي شارك في لقاء النصر الأخير في دوري «روشن» سيكون ضمن القائمة أيضًا التي تلعب المباراة على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وتعاقدت إدارة الاتحاد مع إيلينيخينا، وكيلر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لتدعيم صفوف الفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الجاري.

ويؤدي الاتحاد تدريبه الرئيس، عصر الأحد، بعد الاكتفاء بتدريبات استرجاعية للاعبين الأساسيين السبت، تمهيدًا لاستكمال التحضيرات للقاء المرتقب.

وقررت إدارة النادي فتح التدريب الأخير أمام الجماهير، الإثنين، في ملعب النادي، دعمًا للفريق قبل مواجهة الغرافة.

يذكر أن الاتحاد يأتي في المركز السادس بـ9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات، وتلقى 3 هزائم، فيما يحل الغرافة في المركز التاسع بفارق 3 نقاط عن المستضيف.