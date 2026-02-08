ديميرال وجالينو خارج حسابات الأهلي

خرج المدافع التركي ميريح ديميرال، والجناح البرازيلي جالينو، لاعبا فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من حسابات مواجهة الوحدة الإماراتي، الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ7 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر نفسه أن اللاعبين لم يرافقا البعثة التي وصلت، ظهر الأحد، إلى أبوظبي استعدادًا للمباراة بسبب استكمال ديميرال لبرنامجه التأهيلي، وتعرّض جالينو لإصابة خفيفة أبعدته عن التدريب الرئيس.

ورافق البعثة البرازيلي ريكاردو ماتياس، مهاجم الفريق الرديف، المنضم حديثًا في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد قرار الاستعانة به في ظل الغيابات.

ويؤدي الأهلي تدريبه الختامي، مساء الأحد، على ملعب آل نهيان الذي يحتضن اللقاء.

وتعرض المدافع التركي إلى إصابة عضلية، في مباراة فريقه أمام الخليج ضمن الجولة الـ 17 وتغيّب على إثرها عن مواجهات نيوم والاتفاق والهلال والحزم.

وشارك ديميرال مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 3 مباريات، ولعب جالينو 3 لقاءات، وقد تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين.

يذكر أن الأهلي يأتي في المركز الثالث بـ13 نقطة جمعها من 4 انتصارات، وتعادل، وخسارة، وضمن التأهل إلى الدور المقبل منذ الجولة الماضية.