الليلة.. ناجلسمان يراقب باومان

يحضر يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، مباراة بايرن ميونيخ، وهوفنهايم، مساء الأحد، في الدوري المحلي، لمراقبة أداء الحارس أوليفر باومان عن كثب، في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بفرص تعافي مارك أندريه تير شتيجن من إصابته الأخيرة.

وأعلن جيرونا الإسباني خضوع حارسه الألماني لعملية جراحية ناجحة، مؤكدًا أن مسألة عودته للملاعب تعتمد كليًا على وتيرة استجابته لبرنامج التأهيل.

وتعرض تير شتيجن، البالغ من العمر 33 عامًا، لإصابة في الفخذ خلال مباراة جيرونا ضد ريال أوفيدو 31 يناير الماضي، بعد أيام قليلة من انضمامه للفريق الإسباني معارًا من برشلونة.

واتخذ الحارس الألماني خطوة الإعارة بحثًا عن وقت أطول للمشاركة بصفة أساسية لضمان مكانته كحارس أول «للمانشافت»، خاصة بعد غيابه لعدة أشهر بسبب جراحة في الظهر أجراها يوليو 2025.

وتهدد هذه الانتكاسة الجديدة، التي من الممكن أن تمتد لعدة أشهر، مشاركة تير شتيجن في نهائيات كأس العالم المقررة الصيف المقبل في أمريكا، وكندا، والمكسيك.

وبناءً على ذلك، سيعيد ناجلسمان تركيزه نحو أوليفر باومان، حارس مرمى هوفنهايم، الذي سبق له تعويض غياب تير شتيجن في كافة مباريات تصفيات كأس العالم.

كما يبرز اسم المخضرم مانويل نوير، صاحب الـ39 عامًا، حارس بايرن ميونيخ، المتوج بمونديال 2014، والذي يشارك أساسيًا أمام هوفنهايم، إذ بدأت الأصوات تتعالى للمطالبة بعودته للمنتخب، على الرغن من تأكيده المستمر حتى الآن على استبعاد فكرة العودة عن الاعتزال الدولي.