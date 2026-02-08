الهلال.. يغادر

غادرت بعثة الهلال، الأحد، بطائرة خاصة إلى دبي الإماراتية، استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الهلال)