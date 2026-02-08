آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
الرئيسية
/
الصورة .. قصة
الهلال.. يغادر
2026.02.08 | 03:46 pm
غادرت بعثة الهلال، الأحد، بطائرة خاصة إلى دبي الإماراتية، استعدادًا لمواجهة شباب الأهلي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الهلال)
الأكثر قراءة
1
شاموسكا: هربت من البرازيل ولاحقتني
2
الشكوك تحاصر الغنام.. وديمبلي انتظار
3
النصر.. رونالدو يعود وأزمة في الحراسة
4
قبل كيلر.. حضور كاميروني وحيد بقميص الاتحاد
5
كاراسكو يمدّد
6
«ثمانية» تعتذر إلى النصراويين
7
«جوهرة الاتحاد».. مباراتان و3 أهداف في 24 ساعة
8
كيلر ينطلق مع الاتحاد
Previous
Next
اخترنا لكم
الاتحاد يضم 10.. النصر يستعيد بروزو.. كومان انتظار
رونالدو يعلّق قرار المشاركة
النصراويون ينتظرون قرار البيع
بنزيما يشارك في التدريبات.. وقرار النجمة مؤجل
قبل الأهلي بيومين.. سالم وليوناردو غياب
×
الكرة السعودية
2026-02-08 16:22:24
إنزاجي يبعد سالم..كوليبالي.. وليوناردو
الكرة السعودية
2026-02-08 15:55:53
بالإجماع.. «البنز» خارج المنافسة
تقارير
2026-02-07 20:53:19
بعد عام.. ثبات هلالي.. تقدم نصراوي وأهلاوي.. وتراجع اتحادي
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-01-12 15:00:28
كأس آسيا.. الفوز يؤهل الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-10 23:27:31
قبل فيتنام.. دي بياجو يقسم الأخضر
الكرة السعودية
2026-01-09 22:56:22
دي بياجو: هاجمنا وسيطرنا.. ولا أبحث عن الأعذار
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-08 15:55:53
بالإجماع.. «البنز» خارج المنافسة
الكرة السعودية
2026-02-07 23:38:35
كاراسكو يمدّد
الكرة السعودية
2026-02-07 23:25:09
جوميز: أوقفنا القادسية وهددنا مرماه
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-08 15:24:40
إيلينيخينا وكيلر يدخلان اهتمامات كونسيساو
الكرة السعودية
2026-02-08 00:13:28
الجليدان.. إصابة في عضلة الفخذ
الكرة السعودية
2026-02-07 23:48:37
«جوهرة الاتحاد».. مباراتان و3 أهداف في 24 ساعة
Previous
Next
×
الكرة السعودية
2026-02-08 15:16:45
«ثمانية» تعتذر إلى النصراويين
الكرة السعودية
2026-02-08 00:13:28
الجليدان.. إصابة في عضلة الفخذ
تقارير
2026-02-07 20:53:19
بعد عام.. ثبات هلالي.. تقدم نصراوي وأهلاوي.. وتراجع اتحادي
Previous
Next
×
الصورة .. قصة
2026-02-08 15:57:13
وصول الأهلي
الكرة السعودية
2026-02-07 16:49:05
السبت.. يايسله يحدد قائمة الوحدة
الكرة السعودية
2026-02-06 16:26:32
المرة الأولى.. الأهلي يبيع أطقم الألعاب المختلفة
Previous
Next
×
منوعات
2026-02-02 00:23:59
بعد 1.117 يوما.. راشد يعادل مجيد بـ 3 حفلات
منوعات
2026-02-01 13:58:53
النهار يطارد جومانا في الرياض
منوعات
2026-01-31 01:01:28
«سماك داون» تشعل أجواء الرياض قبل «رويال رامبل»
Previous
Next
×
ESports
2026-02-08 14:57:24
300 ألف إضافة قبل إصدار «Knight’s Path»
ESports
2026-02-07 15:51:49
«Red Dead» تبيّع 82 مليون نسخة
ESports
2026-02-06 16:10:25
6 فرق تتنافس في «IEM Kraków 2026»
Previous
Next
القائمة الرئيسية
آخر الأخبار
الكرة السعودية
الكرة العالمية
رياضات أخرى
مقالات
منوعات
الصورة قصة
حوارات
تقارير
سوشال ميديا
انفوجرافيك
قصص رياضية
البحث