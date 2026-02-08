فرنانديز: كاريك عظيم وواثق من النجاح

أثنى البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، على مايكل كاريك، مدرب «الشياطين»، واصفًا إياه بـ«العظيم»، وذلك بعد أن قادهم لتحقيق انتصاره الرابع تواليًا، بالفوز على توتنام بهدفين نظيفين، في الدوري الممتاز.

وأوضح النجم البرتغالي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد، الأحد، أن كاريك نجح في منح اللاعبين المسؤولية والحرية اللازمة لاتخاذ القرارات الحاسمة داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه كان واثقًا من نجاحه في مسيرته التدريبية منذ ولايته المؤقتة السابقة في عام 2021.

وأبان فيرنانديز أن وصول كاريك إلى يونايتد أسهم في تحسين الروح المعنوية داخل النادي، بعد فترة من النتائج المتعثرة، مؤكدًا أن معرفة المدرب التامة بحجم التوقعات في مانشستر، كونه فاز بكل شيء لاعبًا مع الفريق، ساعدت اللاعبين على فهم الضغوط الطبيعية المصاحبة للعب لناد بهذا الحجم.

وسجل فيرنانديز الهدف الثاني في وقت متأخر من المباراة التي جرت على ملعب «أولد ترافورد»، ليصل بمساهمته التهديفية إلى الرقم 200 مع النادي، الذي قلص الفارق مع أستون فيلا صاحب المركز الثالث إلى ثلاث نقاط فقط.

وشهدت المباراة نقطة تحول محورية حين تعرض كريستيان روميرو، قائد توتنام، للطرد المباشر بعد تدخل قوي على كاسيميرو، وهو الطرد الثاني للاعب في غضون 7 أسابيع فقط.

ومن جانبه، كشف جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنام، أن روميرو قدم اعتذاره لزملائه، معترفًا بأن الفريق يمر بظروف صعبة نتيجة غياب العديد من العناصر الأساسية وتراكم المباريات.

ولم يحقق توتنام سوى انتصارين في آخر 16 مباراة بالدوري، وهو ما وصفه فيكاريو بالأمر غير المقبول لناد بهذا الحجم، على الرغم من النجاح الذي يحققه الفريق في دوري أبطال أوروبا.