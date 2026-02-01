من هو إلفيس سمايلي بطل «ليف جولف»؟

في ولاية كوينزلاند جنوب شرق أستراليا ولد الأسترالي إلفيس سمايلي المتوج، السبت، بلقب بطولة «ليف جولف الرياض»، في 23 أبريل 2002، وسط عائلة رياضية محترفة.

والده بيتر سمايلي، ووالدته ليز سمايلي كانا من نجوم رياضة التنس، حيث حققت أمه أربعة ألقاب في البطولات الكبرى «جراند سلام»، وقد أطلق عليه والده اسم إلفيس تيمنًا بأسطورة الموسيقى إلفيس بريسلي.

نشأ سمايلي في مجتمع سكني مخصص للجولف بمنطقة «ذا جليدز»، ومارس في طفولته رياضتي كرة القدم والتنس قبل أن يستقر خياره على الجولف في سن العاشرة، انضم بعدها إلى نادي ساوثبورت للجولف في جولد كوست، وتلقى تدريباته وتطورت مهاراته الفنية تحت إشراف المدرب إيان تريجز، كما استفاد من منحة كاميرون سميث التي حصل عليها في عام 2019 كأحد المواهب الواعدة في بلاده.

بدأ سمايلي مسيرته لاعبًا هاويًا محققًا عدة ألقاب أبرزها بطولة الهواة الأسترالية للأولاد عام 2019، وبطولة كوينزلاند «ستروك بلاي» عام 2020، إضافة إلى فوزه مرتين ببطولة «كيبيرا باول»، انتقل إلى عالم الاحتراف في شهر فبراير من عام 2021 وهو في الثامنة عشرة من عمره، ليسجل أول انتصاراته المهنية في بطولة أستراليا الغربية المفتوحة أواخر عام 2024، تلا ذلك فوزه بلقب بطولة أستراليا «بي جي إيه» التي كانت باكورة ألقاب جولة «دي بي ورلد» لموسم 2024ـ2025، وتصدر في الموسم ذاته لائحة الاستحقاق لجولة أسترالاسيا.

شارك صاحب الـ23 عامًا في بطولات كبرى مثل البطولة المفتوحة في عامي 2024 و2025، وانضم لاحقًا إلى فريق «ريبر جي سي» في دوري «ليف جولف»، حقق إلفيس سمايلي منجزًا بارزًا في السابع من فبراير لعام 2026 بفوزه بلقب بطولة «ليف جولف الرياض»، التي جرت على ملاعب نادي الرياض للجولف، منهيًا المنافسات برصيد 24 ضربة تحت المعدل، متفوقًا بضربة واحدة على الإسباني جون رام، ليحصد الجائزة المالية الكبرى البالغة أربعة ملايين دولار، ويسهم في الوقت ذاته بقيادة فريقه الأسترالي لتحقيق لقب الفرق في البطولة ذاتها.