كاواساكي يفتتح الدوري بخماسية

اكتسح فريق كاواساكي فرونتال الياباني الأول لكرة القدم، ضيفه كاشيوا ريسول، بنتيجة 5ـ3، الأحد، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري المحلي.

وحصل كاواساكي على ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، سجل منها البرازيلي إريسون الهدف الأول، ولم تمر سوى خمس دقائق حتى عاد اللاعب ذاته ليُحرز الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ25 تمكن إريسون من تسجيل الهدف الثالث له ولأصحاب الأرض «هاتريك»، ثم رد ماو هوسويا بهدف لكاشيوا في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، نجح يوسوكي سيجاوا في تسجيل الهدف الثاني لكاشيوا في الدقيقة 60، لكن رد كاواساكي جاء سريعًا عبر يوتو ماتسوناجان الذي أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 68، قبل أن يسجل هيناتا ياموتشي الهدف الثالث لكاشيوا في الدقيقة 81.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه كاشيوا عن العودة للمباراة، أطلق ياسوتو واكيساكا رصاصة الرحمة بتسجيله الهدف الخامس لكاواساكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وفي المباريات الأخرى بالجولة الافتتاحية، فاز ناجويا جرامبوس على شيميزو 1ـ0، وطوكيو فيردي على ميتو هوليهوك 3ـ1.