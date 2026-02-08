بالإجماع.. «البنز» خارج المنافسة

حقق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، نجومية الجولة الـ 21 من دوري روشن السعودي، وفقًا لاختيارات كوكبة من المدربين السعوديين والعرب عبر «الرياضية».

ونال بنزيما «38 عامًا» النجومية بإجماع جميع الخبراء الثمانية، بعد أن قاد الهلال في أول ظهور معه إلى انتصار عريض على الأخدود 6ـ0، الخميس الماضي، محرزًا 3 منها، أبقت الأزرق في قمة الترتيب برصيد 50 نقطة.

وهذه المرة الثانية التي يحقق فيها «البنز» نجومية الجولة الموسم الجاري، بعد أن نالها في الجولة الرابعة عشرة بقميص الاتحاد، فريقه السابق.

ومنح السعوديون يوسف عنبر، وخالد القروني، وفوزي الشهري، وبندر باصريح، إضافة إلى التونسي فتحي الجبال والبوسني روسمير تسفيكو، والأردني عثمان الحسنات، والبحريني خالد جاسم، أصواتهم لبنزيما.