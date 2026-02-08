الرئيسية / الصورة .. قصة

وصول الأهلي

2026.02.08 | 03:57 pm
وصلت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى أبو ظبي، استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة (المركز الإعلامي ـ الأهلي)
