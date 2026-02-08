إنزاجي يبعد سالم..كوليبالي.. وليوناردو

استبعد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سالم الدوسري و السنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي ماركوس ليوناردو من قائمة الأسماء المغادرة إلى مدينة دبي الإماراتية، الأحد، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبين المصدر ذاته ، أن إبعاد الدوسري و كوليبالي جاء بهدف إراحتهما، فيما يغيب ليوناردو بقرار فني.

ويجري الهلال تدريبه الأخير، الأحد، على ملعب راشد في دبي قبل مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين، ضمن الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويتجه إنزاجي إلى منح عدد من الأسماء الفرصة للمشاركة في المباراة بعد ضمان التأهل إلى الأدوار النهائية مثل الإسباني بابلو ماري، الفرنسيين سايمون بوابري ومحمد ميتي، مراد هوساوي، وسلطان مندش المستقطبين في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ووصلت بعثة الهلال إلى دبي، ظهر الأحد، على أن يعقد إنزاجي مؤتمرًا صحافيًّا عند الـ 06:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ويفتقد الهلال إلى خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما في المباراة الآسيوية، بسبب مشاركته في مرحلة الأدوار التمهيدية مع الاتحاد ناديه السابق في البطولة ذاتها.

ويحتل الهلال المركز الأول في سلم الترتيب بدوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 18 نقطة من ستة انتصارات دون أي تعادل أو خسارة.