بعد تراجع الأداء.. ياماها يعترف بالنقص

اعترف فريق مونستر إنرجي ياماها للدرَّاجات النارية أنَّ المحرّك الجديد بتصميم «في 4» في الموتو جي بي يعاني من نقص في القوة، وذلك بعد ختام أول اختبار لما قبل الموسم العام الجاري على حلبة سيبانج.

وحسبما أوضحه موقع «موتر سبورت» العالمي، المختص برياضة المحركات، الأحد، تصدر اسم الصانع الياباني القادم من إيواتا عناوين الصحف لأسباب سلبية في ماليزيا، بعدما حلَّ في المركز الأخير بين مصنعي الموتو جي بي الخمسة، بفارق تجاوز الثانية عن الصدارة.

وفي اليوم الأول من الاختبار، تعرض الفرنسي فابيو كوارتارارو، نجم ياماها، لكسر في إصبعه إثر حادث، ما أجبره على الانسحاب من بقية التجارب، والعودة إلى بلاده لإجراء فحوصات طبية.

وتفاقمت مشاكل ياماها عندما قرَّر الفريق البقاء خارج الحلبة، لأسباب تتعلق بالسلامة، وذلك أثناء التحقيق في مشكلات المحرك التي أثَّرت على كل من كوارتارارو، وتوبراك رازجاتلي أوجلو، دراج براماك الصاعد.

وعلى الرغم من التوصل إلى حل في الوقت المناسب لليوم الأخير من التجارب، شكَّل اختبار سيبانج أسبوعًا صعبًا لياماها ولدراجة إم 1 الجديدة المزوَّدة بمحرك «في 4».

وخاض دراجو فريق ياماها عدة مشاركات ببطاقات بديلة مع نموذجها الأولي بمحرّك «ف 4» في أواخر العام الماضي، لكن درَّاج الاختبارات أوجوستو فرنانديز لم يتمكن من استغلال إمكانات الدرَّاجة، إذ اضطر الفريق إلى تشغيل المحرك في «وضع الأمان».