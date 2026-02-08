الرئيسية / الصورة .. قصة

إيطاليا تتأهب

2026.02.08 | 04:31 pm
لاعبو منتخب إيطاليا الأول للكريكيت خلال الحصة التدريبية، الأحد، التي تسبق مواجهتهم ضد إسكتلندا في بطولة كأس العالم للكريكيت 2026.
