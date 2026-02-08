بعد 13 عاما.. بارما يحتفل أمام بولونيا

حقق فريق بارما الأول لكرة القدم فوزه الأول في معقل بولونيا على صعيد الدوري الإيطالي بعد نحو 13 عامًا منذ ديسمبر 2012، وجاء بنتيجة 1ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ24.

وبفضل هدف قاتل في الدقيقة «4+90» للأرجنتيني كريستيان أوردونييس، صاحب الـ21 عامًا، الذي دخل في الدقيقة «79» من مباراة أكملها الفريقان بعشرة لاعبين، بعدما خسر بولونيا تومازو بوبيجا منذ الدقيقة 22 بالبطاقة الحمراء قبل أن يلحق به الأرجنتيني ماريانو ترويلو في الدقيقة «79» لنيله إنذارين، ثأر بارما من منافسه بعدما خسر أمامه مرتين الموسم الجاري «1ـ3 في الدوري و1ـ2 في ثمن نهائي الكأس».

وحقق بارما فوزه السادس ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الـ14 مؤقتًا، فيما تواصلت محن بولونيا، المتوَّج بالكأس الموسم الماضي، بتلقيه الهزيمة الرابعة على التوالي والسادسة في آخر 7 مباريات، ليبقى من دون فوز منذ 15 ديسمبر، فتجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز العاشر مؤقتًا.