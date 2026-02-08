فيتوريا يتولى قيادة الوصل

أعلن نادي الوصل الإماراتي، الأحد، تعاقده رسميًّا مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بهدف تصحيح مسار الفريق الأول لكرة القدم بعد التراجع النسبي في النتائج تحت قيادة السويدي مسعود ميرال، المدرب السابق.

وجاء هذا القرار عقب تعادل الفريق الأخير مع النصر في الجولة الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ما تسبَّب في بقاء الوصل في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المتصدر شباب الأهلي.

ويملك روي فيتوريا مسيرة تدريبية حافلة تجعله رهانًا قويًّا لإدارة الوصل، إذ سبق له تحقيق نجاحات بارزة في المنطقة العربية، أهمها قيادة فريق النصر إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر، كما أشرف على تدريب منتخب مصر بين عامي 2022 و2024، إضافة إلى محطاته الأوروبية مع سبارتاك موسكو الروسي وباناثينايكوس اليوناني الذي كان آخر محطاته في عام 2025.