الطائي يرفض الخسارة أمام الرائد

رفض فريق الطائي الأول لكرة القدم الخسارة أمام الرائد بعدما خطف هدف التعادل 2ـ2 في الثواني الأخيرة، في المواجهة التي جرت الأحد على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الرياضية، ضمن الجولة الـ21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتقدّم الرائد بهدف الغيني زينهو جانو عند الدقيقة «39 » بعد تمريرة من الليبيري سواومون ميداس، قبل أن يعزّز الكاميروني عمر جونزاليس النتيجة بالهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لينتهي بنتيجة 2ـ0 للرائد.

وفي الشوط الثاني، قلَّص الطائي الفارق عبر حسين الشرفاء «64» بعد صناعة من صفوان الجهني، قبل أن يشعل الكرواتي دينيو هاليليوفيتش الدقائق الأخيرة بصناعة هدف التعادل الذي سجَّله عبد الرحمن دغريري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع الطائي رصيده إلى 25 نقطة في المركز العاشر من 6 انتصارات و7 تعادلات و8 خسائر، فيما بقي الرائد ثامنًا بـ29 نقطة حصدها من 7 انتصارات و8 تعادلات و6 هزائم.

ويستضيف الطائي فريق الجبيل في الجولة المقبلة، السبت، فيما يلتقي الرائد نظيره العربي، الجمعة 13 فبراير الجاري.