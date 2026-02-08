يايسله: تدوير اللاعبين أمام الوحدة

كشف الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن اتجاهه لتطبيق سياسة تدوير اللاعبين أمام الوحدة الإماراتي، الإثنين، في سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وخلال مؤتمر صحافي، الأحد، في أبوظبي العاصمة الإماراتية، صرّح يايسله: «هدفنا التحضير للمباراة على أتمّ وجه، وأثق في قدرة جميع اللاعبين على تقديم أفضل أداء».

وأوضح: «أتجه لتدوير اللاعبين خلال اللقاء، وإدارته بذكاء، مع هدف تحقيق النقاط الثلاث بطبيعة الحال»، عادَّا اللعب في دوري أبطال آسيا للنخبة أمرًا مميزًا على الدوام.

وأردف: «لدينا تاريخ جيد، ونسعى للاستمرار على هذا النهج».

وصعد الأهلي، حامل اللقب، إلى دور الـ 16 بالفعل، بعد جمعه 13 نقطة من الجولات الـ 6 الماضية.