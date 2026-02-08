540 لاعبا في بطولة مهد الجيل القادم

اختُتمت في أكاديمية مهد الرياضية منافسات بطولة مهد الجيل القادم، بحضور عددٍ من قيادات القطاع الرياضي، في تأكيد على المكانة المتنامية للبطولة ودورها في دعم منظومة اكتشاف وتطوير المواهب الكروية في السعودية.

وشهد حفل الختام حضور عبد الله بن فيصل حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية مهد الرياضية، وعادل الزهراني وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق، ولمياء البهيان نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وكذلك خالد المقرن ونعيم البكر وتركي السلطان أعضاء مجلس الاتحاد، وسمير المحمادي الأمين العام، كما شهد الحفل حضور منصور آل علي وعمر العنزي أعضاء مجلس إدارة الأكاديمية.

وتُوّج الأبطال في ختام البطولة، وجاءت نتائج المنافسات حسب الفئات العمرية بتتويج أكاديمية الديدي بلقب فئة 2015، فيما حلّت أكاديمية مهد وصيفة، وجاءت أكاديمية مدارس الرياض في المركز الثالث.

وفي فئة 2016، تُوّجت أكاديمية مهد الرياضية باللقب، وحلّت أكاديمية الحزم في المركز الثاني، بينما جاء نادي الهلال ثالثًا.

أما فئة 2017، فقد حققت أكاديمية الديدي اللقب، وجاءت أكاديمية مهد في المركز الثاني، وحلّت أكاديمية المطرف ثالثًا.

كما شهد الحفل تتويج أفضل لاعبي البطولة في الفئات العمرية الثلاث، حيث نال نايف تركي الوحيش من أكاديمية مهد جائزة أفضل لاعب لفئة 2017، فيما تُوّج صلاح محمود صلاح من أكاديمية الحزم بجائزة أفضل لاعب لفئة 2016، وحصل محمد خالد الوحيمر من نادي الهلال على جائزة أفضل لاعب لفئة 2015.

وجرت البطولة على ملاعب أكاديمية مهد الرياضية بمشاركة ثلاث فئات عمرية مختلفة، وبمشاركة 12 فريقًا في كل فئة من الأندية والأكاديميات الوطنية، وشهدت مشاركة 540 لاعبًا.

وتمكّنت فرق أكاديمية مهد الرياضية من بلوغ المباراة النهائية في جميع الفئات العمرية الثلاث.

وتأتي بطولة مهد الجيل القادم ضمن جهود أكاديمية مهد الرياضية المستمرة لتوفير بيئة تنافسية نوعية، تسهم في صقل المواهب الوطنية وبناء قاعدة قوية للمستقبل الرياضي في السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات تطوير كرة القدم ودعم الجيل القادم من اللاعبين.

شرح: