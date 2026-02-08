أباتشي قطر تتأهل إلى نهائيات آسيا

تأهل المنتخب القطري للكرة الطائرة للرجال إلى نهائيات بطولة كأس آسيا 2026، التي تستضيفها اليابان خلال الفترة من 4 إلى 13 سبتمبر المقبل.

وجاء تأهل المنتخب القطري بعدما اعتمد الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، الأحد، النتائج المميزة التي حققها المنتخب في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها حصوله على المركز الثاني في بطولة آسيا للأمم التي استضافتها البحرين في 2025، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية.

وسيخوض المنتخب القطري البطولة القارية المقبلة إلى جانب منتخبات اليابان «المستضيف» وإيران وكوريا الجنوبية والصين والهند وأستراليا وعُمان والبحرين ونيوزيلندا وتايلاند والصين تايبيه، على أن يتأهل بطل البطولة مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في لوس أنجليس 2028.

ويحتل منتخب قطر المركز الثالث في تصنيف قارة آسيا، خلف منتخبي اليابان وإيران.