إنزاجي.. أفضلية بلا منازع

خطف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، الأفضلية الفنية للجولة 21 من دوري روشن السعوي، بعد الفوز العريض الذي حققه على مضيفه الأخدود 6ـ0 بحسب رؤية المدرب السعودي خالد القروني لـ«الرياضية».

ويرجح القروني كفة إنزاجي على البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، الذي فاز على الاتحاد في الكلاسيكو، وعلى مدربي الاتفاق والخلود والفيحاء الذين حققوا انتصارات مهمة، كون لمسات المدرب الإيطالي كانت أكثر وضوحًا في المباراة، مؤكدًا: «إنزاجي كان الأفضل بلا منازع، لأنه عرف كيف يتعامل مع المجموعة والنجوم التي يملكها، وخلق التفاهم السريع بين لاعبين جدد والعائدين من غياب طويل، الفريق الهلالي، ظهر متجانسًا وكأنه يلعب مع بعضه بعضًا لفترة طويلة، عودة بعض اللاعبين كانت يمكن أن تهز الفريق لغيابهم عن المجموعة، ولكن إنزاجي كان قادرًا على صهرهم معًا».

وتابع بتفصيل أوسع: «حتى أن الفريق لم يهتز مع خروج عدد من أهم لاعبيه في الشوط الثاني، وبقي ثابتًا وقادرًا على تسجيل الفرص التي كان لاعبو الهلال يخلقونها بسهولة».

رقميًا، استحوذ الهلال على أفضلية شبه مطلقة، فلاعبوه هم الأعلى في معدل الأداء، والأكثر تمريرًا للكرة، والأفضل في دقتها، كما أنهم كانوا الأكثر خلقًا للفرص، والأكثر في معدل الأهداف المتوقعة، كما أن تغييراته كانت الأكثر فاعلية.

ولم يشاركه الأفضلية سوى مدرب القادسية، الذي كان صاحب الاستحواذ الأكثر، فيما حل إنزاجي ثانيًا بفارق 5 في المئة فقط، كما أن القادسية كان الأكثر تسديدًا على المرمى، بالتشارك مع التعاون، غير أن إنزاجي يتفوق على مدرب القادسية بأنه حقق فوزًا كبيرًا، فيما خرج القادسية بتعادل أشبه بالخسارة، وهو حال التعاون.

الزخم الهجومي للمباراة، يؤكد السيطرة الهلالية على مباراته مع الأخدود، في 74 في المئة من الوقت، كانت الخطورة هلالية، ولم يظهر الأخدود إلا في أربع فترات في الشوط الأول لا يتجاوز مجموعها الثماني دقائق، وفترتان فقط في الشوط الثاني بأقل من ست دقائق من الوقت الفعلي.