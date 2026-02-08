المزروعي يحقق كأس القدرة والتحمل

اختُتمت فعاليات بطولة الفرسان للقدرة والتحمل برعاية ديفندر 2026 في العُلا، الأحد، إذ حقق الفارس الإماراتي سيف المزروعي كأس المعتدل للقدرة والتحمل في اليوم الختامي.

وأنهى المزروعي على صهوة الجواد بوليون كوسيلو، التحدي بزمن رسمي قدره «7:23:43»، متقدمًا بفارق ثانية واحدة فقط عن الفارس البحريني محمد الهاشمي، صاحب المركز الثاني، فيما حلّ الإماراتي حمد الكعبي ثالثًا.

وشهد السباق الختامي مشاركة 95 فارسًا من نخبة فرسان العالم، تنافسوا على تضاريس العُلا المتنوعة والصعبة، في ختام يومين من سباقات القدرة عالمية المستوى نظمت خلال 7 و8 فبراير 2026.

يذكر أن البطولة نُظمت من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للفروسية، وباعتمادٍ رسمي من الاتحاد الدولي للفروسية، إذ أكد اليوم الختامي مجددًا مكانة العُلا وجهة عالمية رائدة لاستضافة منافسات القدرة والتحمّل على مستوى النخبة.