رابطة روشن لـ«الرياضية»: ننتظر 4 تقارير تخص جيسوس

تنتظر لجنة الامتثال في رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين اكتمال تقارير المنسق الإعلامي، ومدير الملعب، والمنسق الأمني، وممثل وزارة الرياضة، في مباراة فريق النصر الأول لكرة القدم ونظيره الاتحاد، الجمعة الماضي، ضمن الجولة 21، وفق ما كشف عنه لـ«الرياضية» مصدر في الرابطة.

وشهدت المواجهة عدم حضور البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، إلى المؤتمر الصحافي بعد المباراة.

وأوضح المصدر أن قرارات اللجنة لا تعلن لوسائل الإعلام، وهي نهائية وغير قابلة للاستئناف، كما لا يتدخل فيها رئيس الرابطة، ولا يحق له السؤال عنها.

وبيّن أن الحالات التي تطبق فيها اللجنة قراراتها، على سبيل المثال، تأخر وصول فريق للملعب، أو تأخر تقديم قائمة الفريق، أو تأخر النزول إلى أرضية الملعب، أو عدم حضور اللاعبين للمكس زون، وتخلف المدرب عن المؤتمر الصحافي، وعدم ارتداء بطاقات تعريفية.

الجدير بالذكر أن اللائحة تضم 145 مخالفة، تبدأ من الإنذار وتصل إلى غرامة مالية تبلغ نصف مليون ريال.