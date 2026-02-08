«الأفلام» تنظم لقاء افتراضيا حول الحلول التمويلية

دعت هيئة الأفلام جميع المهتمين بصناعة الأفلام للمشاركة في اللقاء الافتراضي المفتوح بعنوان «الحلول التمويلية في قطاع الأفلام»، الذي يُعقد 9 فبراير 2026 عند الـ 7:00 مساءً عبر منصة ويبكس «Webex».

ونشرت الهيئة عبر منصة إكس: «تنظم هيئة الأفلام اللقاء الافتراضي المفتوح بعنوان الحلول التمويلية في قطاع الأفلام، بهدف استعراض مسارات التمويل، وأفضل الممارسات والاتجاهات الحديثة في تمويل وإدارة المشاريع السينمائية».

ويستعرض اللقاء مسارات التمويل المتاحة للمشاريع السينمائية، وأبرز الممارسات المتبعة في دعم تطوير وإنتاج الأفلام، بما يسهم في تمكين صنّاع المحتوى وتعزيز استدامة قطاع الأفلام في السعودية.

كما يقدم اللقاء نظرة شاملة حول آليات التمويل وخياراته في مختلف مراحل التطوير والإنتاج، إلى جانب مناقشة الاتجاهات الحديثة في تمويل المشاريع السينمائية.