سوزا: الهلال قوة كبيرة.. وهدفنا التأهل

عدّ البرتغالي باولو سوزا، مدرب فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، مواجهة الهلال، الإثنين، تحديًا كبيرًا.

وقال خلال مؤتمر صحافي، الأحد، عن المباراة المنتمية إلى دوري أبطال آسيا للنخبة: «الهلال حقق الكثير من المكاسب في هذه البطولة، كما يتصدر الدوري السعودي»، مؤكدًا أن هذه الوضعية تجعل فريقه أمام تحدٍ كبير وتدفعه للسعي أكثر إلى التطور، واصفًا «الأزرق» بأنه «منافس يتمتع بقوة كبيرة».

وأشار سوزا، الذي يمتلك فريقه 10 نقاط، إلى وجوب القتال من أجل التأهل إلى دور الـ 16.

وقال: «لدينا ضغط مباريات كبير، حيث لعبنا أكثر من عشر مباريات خلال 38 يومًا، ما يجعل اللاعبين على أقصى درجات اللياقة، وفي الجانب الآخر يتسبب في إصابات لبعض اللاعبين، ما يجعلنا نبحث عن أفكار جديدة لمواجهة التحدي».

وجدد البرتغالي ثقته باللاعبين، وأوضح: «يمكنني القول إننا الفريق الوحيد الذي أشرك كل اللاعبين المتاحين في المباريات السابقة، وغدًا سنستعين بلاعبين من الرديف، نبحث عن تركيبة تستطيع أن تحصل على نتيجة إيجابية».

وضَمِن الهلال، متصدر مجموعة الغرب بـ 18 نقطة، التأهل إلى الدور التالي، فيما يحتل شباب الأهلي المركز الخامس.