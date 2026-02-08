سيلفا.. خامس ضحايا روشن

أعلنت إدارة نادي النجمة، رسميًا، الأحد، إنهاء العلاقة التعاقدية مع البرتغالي ماريو سيلفا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وطاقمه المساعد.

ووجهت إدارة النجمة في بيان عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» شكرها وتقديرها للمدرب البرتغالي على ما قدمه خلال فترة عمله، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وتأتي إقالة البرتغالي سيلفا تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية»، الأحد، حينما كشفت، نقلًا عن مصادر خاصة، عن أن إدارة النجمة أنهت العلاقة التعاقدية مع البرتغالي سيلفا.

وبات ماريو سيلفا، البالغ من العمر 48 عامًا، خامس المدربين الذين انتهى مشوارهم في النسخة الحالية من دوري روشن السعودي، قبل نهاية عقودهم، بعد الفرنسي بلان، مدرب الاتحاد، والإسباني خافيير كاييخا، مدرب الرياض، ومواطنه ميتشيل جونزاليس، مدرب القادسية، والبرتغالي باولو سيرجيو، مدرب الأخدود.

وتولى سيلفا تدريب النجمة في يوليو 2024 بموجب عقد يمتد حتى 30 يونيو 2026، وقاده للصعود إلى دوري روشن السعودي، لكن مسيرة المدرب البرتغالي في دوري المحترفين جاءت مغايرة تمامًا عمّا كان عليه الحالي في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، إذ ما زال الفريق يطارد انتصاره الأول.

ويتذيل النجمة الترتيب العام للدوري برصيد خمس نقاط من خمسة تعادلات دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار خلال 20 مواجهة خاضها حتى الآن.

وقاد سيلفا تدريب الفريق النجماوي في 58 مباراة، منها 34 في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، و20 بدوري «روشن»، إضافة إلى أربع في كأس خادم الحرمين الشريفين، وحقق 22 انتصارًا و10 تعادلات، فيما خسر 26 مرة، طبقًا لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.