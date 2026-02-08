إنزاجي: إراحة المجهدين.. وإمكانية بدء ميتي وبوابري

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن استقراره على إبعاد بعض اللاعبين المجهدين بدنيًا عن مواجهة شباب الأهلي الإماراتي، الإثنين في مدينة دبي، ضمن سابع جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشار الإيطالي، خلال مؤتمر صحافي الأحد عن المباراة، إلى إمكانية دخول الفرنسيين قادر ميتي وسايمون بوابري التشكيل الأساسي.

وشدد على أهمية المواجهة، قبل الأخيرة في مرحلة المجموعات، واصفًا دوري أبطال آسيا للنخبة بأنه أحد أهم أهداف فريقه.

وخلال المؤتمر ذاته، أكد الإسباني بابلو ماري، مدافع الهلال، أهمية مباراة الإثنين، من أجل ضمان الاستمرار في صدارة ترتيب مجموعة الغرب.

وشكر ماري المدرب وإدارة النادي على منحه الفرصة للانضمام إلى الفريق. وقال: «الهلال فريق رائع وحماسي، ولديه الرغبة لتحقيق كل الألقاب الممكنة، ولقد ساعدني اللاعبون على التأقلم سريعًا».

ويمتلك الهلال 18 نقطة، بعلامة الفوز الكاملة في مباريات المجموعة، وضِمِن سلفًا التأهل إلى ثُمن النهائي.