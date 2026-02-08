درة: «إثبات نسب» الأصعب في مسيرتي

استقرت جهة الإنتاج بالتعاون مع قناة «النهار» على حجز مقعد رسمي لمسلسل «إثبات نسب» ضمن الخريطة الدرامية لشهر رمضان 2026 بعد سلسلة من التأجيلات التي امتدت لعامين متتاليين.

وفي تصريح خاص بـ«الرياضية» حول هذه العودة، أعربت الممثلة التونسية درة عن سعادتها الغامرة باقتراب عرض المسلسل، مؤكدة أن فترة التأجيل على الرغم من صعوبتها كانت فرصة لكي يخرج العمل بالصورة التي تليق بتوقعات الجمهور، وقالت: «مسلسل إثبات نسب ليس مجرد محطة عابرة في مسيرتي، بل هو مشروع استنزف مني الكثير من الجهد النفسي والبدني، وشخصية نوال، التي أقدمها، أصعب ما واجهت أمام الكاميرا، لأنها تعيش حالة من التمزق بين واقعها المرير ومحاولات تزييف وعيها، وأعد الجمهور بعمل درامي يلمس الوجدان ويحترم عقل المشاهد».

ويعد هذا المسلسل بمثابة تحدٍ فني غير مسبوق لدرة، التي تراهن من خلاله على تجسيد شخصية ترتكز بشكل أساسي على «الأداء الداخلي» والتحولات النفسية العميقة، حيث تدور الحبكة في إطار من التشويق الاجتماعي حول امرأة بسيطة تجد نفسها فجأة في قلب إعصار من الصراعات العنيفة بعدما يصبح طفلها الوحيد الورقة الرابحة في صراع مرير تتداخل فيه أطماع العائلات الكبرى ونفوذ المال وسطوة السلطة.

مسلسل «إثبات نسب» من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد عبده، ويشارك درة فيه محمود عبد المغني، ونبيل عيسى، وولاء الشريف، وصدقي صخر، ومحسن محيي الدين، وهند عبد الحليم، وهاجر الشرنوبي، وفتوح أحمد.

وتشارك درة في بطولة مسلسل «علي كلاي»، حيث تلتقي للمرة الأولى مع الفنان أحمد العوضي، ضمن موسم رمضان 2026، المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ومن بطولته محمد ثروت، وعصام السقا، وانتصار، وريم سامي، ويارا السكري، ومحمود البزاوي، وسارة بركة، ورحمة محسن، وطارق الدسوقي.